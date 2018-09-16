В Харьковской области пограничники задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков

Злоумышленник спрятал наркотики в топливном баке.

В Харьковской области пограничники задержали жителя Луганской области, который пытался вывезти в Россию 21 кг наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, в пункт пропуска "Гоптовка" сегодня, 16 сентября, в 6:30, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации под управлением жителя Луганской области.

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Во время погранично-таможенного контроля автомобиля сработала служебная собака, обученная на поиск наркотического вещества.

Во время углубленного осмотра транспортного средства пограничниками в топливном баке было обнаружено 68 пакетов с веществом растительного происхождения. По словам водителя, общий вес "зелья" составляла около 13 кг. Но на самом деле общая масса вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, составила около 21 кг, отметили в ГПСУ.

Правонарушитель, а также товар переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.