Солдату-контрактнику в зону ООС прислали 100 г марихуаны

Солдат заявил, что наркотики ранее вырастил у себя дома для собственного потребления и просто попросил приятеля отправить пакет.

В зону боевых действий на Донбассе службой доставки пытались ввезти наркотики. Об этом сообщили в пресс-центре Военной службы правопорядка на своей странице в Facebook.

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"Около ста грамм марихуаны нашли патрульные Военной службы правопорядка у солдата-контрактника в Авдеевке. Наркотики обнаружили в посылке, которую военнослужащий пришел забрать в одно из городских отделений службы доставки. Патрульные ВСП предложили бойцу добровольно показать содержимое пакета. При осмотре в коробке из-под мобильного телефона обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения", – говорится в сообщении.

В ВСП добавили, что солдат, которому предназначалась посылка, рассказал, что наркотики ранее вырастил у себя дома для собственного потребления, продавать их не собирался и просто попросил приятеля отправить пакет. Все материалы военные правоохранители передали в Нацполицию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве разоблачили банду, которая пересылала наркотики по почте в "киндер-сюрпризах".