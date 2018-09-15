В Запорожье у бизнесмена отобрали кафе - мешало строительству нового ТРЦ

Семья предпринимателей пыталась решить вопрос мирным путем. Они предлагали либо продать, либо обменять бизнес на торговые площади на территории будущего ТРЦ.

Кафе, которое более 15 лет работало на территории ныне уничтоженного компанией Владимира Кальцева парка Яланского. Застройщики пытаются любыми способами отобрать мешающее кафе “Наутилус” у законных владельцев.

Как стало известно редакции “Суббота+” владельцы “Наутилуса” Леонида и Татьяны Цвелых несколько раз встречались с владельцем компании- застройщика. Семья предпринимателей пыталась решить вопрос мирным путем. Они предлагали либо продать, либо обменять бизнес на торговые площади на территории будущего ТРЦ. Однако после того, как мы отказались от предложенной там, как минимум втрое меньшей от рыночной оценки, суммы за дело нашей жизни, компания-застройщик перестала выходить на связь.

Далее, по словам семьи Цвелых, с успешным кафе произошла череда странных и неприятных событий. У ресторана резко начались проблемы. «После различных провокаций и многочисленных проверок правоохранительных органов работать стало крайне сложно. Мы приняли трудное решение на время остановить работу заведения», – говорит владелец «Наутилуса».

Читайте такжеВ Запорожье нацгвардеец спас от самоубийства девушку, игравшую с «Синим китом» (фото)

Далее до Леонида и Татьяны Цвелых дошли некие слухи о том, что “Наутилус” якобы им уже не принадлежит. Как выяснилось, на основании документов сомнительного происхождения, буквально за несколько недель, и при участии так называемых фирм -“прокладок” здание ресторана перешло в собственность компании-застройщика. В настоящий момент арендатором земли, на которой находится строение, также является компания-застройщик.

Как сообщили нам владельцы “Наутилуса”, заявление в правоохранительные органы ими уже написано. Прокуратурой Запорожской области открыто уголовное производство. Начато досудебное расследование по факту незаконного завладения неизвестными лицами и по предварительному сговору с сотрудниками правоохранительных органов недвижимого имущества Цвелых.

Потерпевшие от рук беззакония и сомнительных действий компании «Ленд Девелопмент» попросили помощи у правозащитника Ярослава Гришина, который имеет немалый опыт борьбы с беззаконием и уже добивался положительных результатов в, подобных этому, сложных делах.

«Сейчас начато уголовное производство по ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой», — рассказал депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

По словам Гришина, такие деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Тем не менее, правозащитник сомневается, что лица стоящие за рейдерским захватом ресторана понесут наказание. Также Ярослав Гришин отметил, что он не является адвокатом семьи Цвелых.

Стоит отметить, что право на застройки земли в центре города семья Цвелых получила в далеком 1995 году, а уже в 2002 году ресторан “Наутилус” открыл свои двери для посетителей. Ресторан стал одним из первых заведений подобного типа. Оно стабильно приносило в бюджет города почти 400 тысяч гривен арендной платы, и давало 40 рабочих мест.

Первоначальный договор на аренду земли под «Наутилусом» должен был закончиться в 2035-м году, но по имеющейся информации, снесение здания запланировано на эти выходные.