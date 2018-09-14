Они арестованы на 60 суток без права внесения залога.

В Харькове суд взял под стражу 15 задержанных участников рейдерского захвата элеватора.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 13 сентября, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 15 лицам, которые были задержаны за стрельбу на элеваторе в Змиевском районе Харьковской области.

По сведениям полиции, они арестованы на 60 суток без права внесения залога.

Сегодня, 14 сентября, суд продолжит избирать меру пресечения еще 7 подозреваемым, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, в результате событий на элеваторе, которые произошли 11 сентября в с. Занки Змиевского района Харьковской области, пострадали семь человек, в том числе - один работник полиции.

Для урегулирования ситуации полицейским пришлось привлечь силы спецподразделения «КОРД», батальона полиции особого назначения и спецбатальона патрульной службы «Харьков». Расследование этого инцидента продолжается по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Задержаны 22 участников рейдерского захвата элеватора. Кроме этого, полиция задержала экс-командира полицейского роты «Восточный корпус» Олега Ширяева, мера пресечения которому будет избираться сегодня, 14 сентября.