На Харьковщине после стычек со стрельбой задержали около полусотни рейдеров (фото, видео)

По данным руководителя Нацполиции Сергея Князева, в результате конфликта пострадали пять человек.

В Харьковской области полиция задержала около 50 участников рейдерского захвата элеватора.

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Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«В Харьковской области рейдеры захватили элеватор. В перестрелке ранения получили пять человек, в их числе полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО. Много шума... решение о деблокировании и освобождении предприятия принято благоразумно. Спецназ и переговорщики сработали в тандеме. Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и «джентельменский» набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и пр.», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области во время столкновения между местными жителями и группой неустановленных лиц, которые пытались захватить элеватор, пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию элеватора, где столкнулась с местными жителями

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