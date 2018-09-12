В Харьковской области 22 участникам силового захвата элеватора сообщили о подозрении

Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения.

В Харьковской области прокуратура сообщила о подозрении 22 участникам силового захвата элеватора в Змиевском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 12 сентября, Змиевской отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в поселке Занки по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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По сведениям прокуратуры, 22 участника столкновений задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области во время драки между местными жителями и группой неустановленных лиц, которые пытались захватить элеватор, пострадали несколько человек, в том числе полицейский.

Правоохранители начали проводить следствие сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали 22 человек, участвовавших в рейдерском захвате элеватора.