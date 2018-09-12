В Харьковской области пустые грузовые вагоны из-за самопроизвольного движения столкнулись с электричкой

В результате столкновения три вагона сошли с рельс. Жертв и пострадавших нет. За медицинской помощью с незначительными повреждениями обратилась женщина.

В Харьковской области пустые грузовые вагоны в результате самопроизвольного движения столкнулись с пригородной электричкой. Читайте такжеПод Запорожьем в грузовом поезде обнаружили опасную находку – серьезный арсенал боеприпасов (фото) Об этом сообщается в ежесуточной сводке Харьковской облгосадминистрации об оперативной обстановке в области. По сведениям оперативных служб, это произошло сегодня, 12 сентября, в 00:30 возле железнодорожной станции «Красноград». «Девять пустых грузовых вагонов самовольно начали движение и столкнулись с пригородным поездом №6174 «Днепр - Красноград», в котором находились около 10 пассажиров», - говорится в сообщении. В результате столкновения три вагона сошли с рельс. Жертв и пострадавших нет. За медицинской помощью с незначительными повреждениями обратилась одна женщина. Проводится следствие.

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