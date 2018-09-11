В Киеве пенсионерка стреляла в пару из-за "поведения молодых людей"

По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей, поэтому она стреляла из своей квартиры.

В Киеве 61-летняя женщина стреляла из окна собственной квартиры, была ранена 20-летняя девушка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В полдень в столичную полицию поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия», - говорится в сообщении.

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На место инцидента прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на окно, откуда раздался выстрел. Работники полиции провели обыск в этой квартире. В квартире изъяли патроны, патроны к пневматической винтовке и помповое ружье.

«Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей», - сообщили в столичной полиции.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.