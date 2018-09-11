В центре Киева прострелили руку девушке, отдыхавшей на лавке

Пара сидела на скамейке во дворе дома, как вдруг они услышали резкий хлопок.

Во вторник, 11 сентября, в Киеве на Большой Васильковской стреляли в девушку. У пострадавшей ранена рука.

Происшествие случилось около 13:00.Об этом "Информатору" рассказал парень пострадавшей.

По его словам, пара сидела на скамейке во дворе 52 дома, как вдруг они услышали резкий хлопок. Через мгновение выяснилось, что у 20-летней девушки потекла кровь из правой руки. На место немедленно вызвали медиков и патрульных. Врачи на месте оказали первую помощь пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает.

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По предположению парня девушки, стрелять могли из окна или балкона одного из домов, стоящих рядом. Также, по предварительным данным, оружие было травматическим. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка и опрашивают возможных свидетелей.

Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе.