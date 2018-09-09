Момент жуткого ДТП в Одессе с двумя жертвами попал на видео

После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы.

Момент автоаварии на 6-й станции Фонтана в Одессе, где два человека погибли и четверо пострадали, попал на видео.

Отчетливо видно, что BMW двигался на запрещающий (красный) сигнал светофора, пишет "Таймер".

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Как сообщал УНИАН, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 в Одессе на Фонтанской дороге.

Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda. После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы. Водитель оказался уличным гонщиком.

В результате ДТП двое прохожих погибли, четыре человека были травмированы.

27-летний водитель BMW Олег С. задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания и ожидает избрания ему меры пресечения.