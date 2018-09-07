Похищение девушек на Оболони оказалось предложением выйти замуж

Парень "похитил" свою невесту, чтобы сделать предложение, и напугал киевлян.

Киев всполошила история с похищением двух девушек на Оболони: похитители в черных масках затолкали девушек в машину и увезли в неизвестном направлении.

ЧП произошло 6 сентября вечером, на улице Мате Залки. Полиция оперативно вычислила автомобиль "похитителей" и оказалось, что юную киевлянку... "украл" ее жених, сообщает "Сегодня".

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"Парень, таким образом решил сделать ей предложение выйти за него замуж", – рассказали в столичной полиции.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на автозаправочной станции обокрали авто известного украинского певца Петра Черного.