Похищение девушек на Оболони оказалось предложением выйти замуж
11:57, 07 сентября 2018Происшествия
2032 0
Парень "похитил" свою невесту, чтобы сделать предложение, и напугал киевлян.
Полиция оперативно вычислила автомобиль "похитителей" / фото УНИАН
Киев всполошила история с похищением двух девушек на Оболони: похитители в черных масках затолкали девушек в машину и увезли в неизвестном направлении.
ЧП произошло 6 сентября вечером, на улице Мате Залки. Полиция оперативно вычислила автомобиль "похитителей" и оказалось, что юную киевлянку... "украл" ее жених, сообщает "Сегодня".
Читайте такжеВ Одессе вор залез на 18-й этаж и украл из квартиры почти миллион долларов
"Парень, таким образом решил сделать ей предложение выйти за него замуж", – рассказали в столичной полиции.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на автозаправочной станции обокрали авто известного украинского певца Петра Черного.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter