В Киеве ограбили на АЗС известного украинского певца

По словам потерпевшего, к краже мог быть причастен владелец авто, который был на заправке.

В Святошинском районе Киева на автозаправочной станции обокрали авто известного украинского певца Петра Черного. Происшествие случилось в ночь на 19 августа.

Об этом 44.ua сообщила пресс-офицер Святошинского районного отделения полиции Киева Наталия Коломийчук.

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"Действительно, поступило сообщение о данном происшествии. Позвонил сам потерпевший, сообщив, что у него на Житомирском шоссе на одной из заправок похитили из машины сумку с деньгами и документами. На месте работала следственно-оперативная группа, они пообщались как с заявителем, так и с работниками и людьми, находившимися в то время на заправке", - сообщилапресс-офицер.

По словам потерпевшего, к краже мог быть причастен владелец авто, который был на заправке.

"Заявитель сообщил, что видел авто, которое было на заправке, однако пока что устанавливается, действительно ли владелец этой машины причастен к краже. Точные данные относительно марки авто сейчас устанавливаются", - добавила она.

По данному факту также открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража - ред).