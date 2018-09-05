В Одессе неизвестные напали на активиста, он получил огнестрельные ранения (видео)

В Одессе сегодня вечером неизвестные напали на активиста Андрея Вагапова, он получили огнестрельные ранения.

Об инциденте сообщил в соцсетях сам Вагапов. По его словам, в него стреляли, сделав три выстрела, и «боль в ноге – нестерпимая, не чувствую ногу ниже колена».

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Как стало известно УНИАН, стреляли в Вагапова на улице Высоцкого в Суворовском районе города. До прибытия полицейских и медиков раненому 36-летнему активисту первую помощь оказывали простые одесситы.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области УНИАН подтвердили факт нападения на Вагапова, сказав, что «в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства, устанавливаются личности злоумышленников».

Вагапов – юрист по образованию, член координационного совета главка Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 17 июля неизвестный пытался установить взрывное устройство под автомобиль активиста Вагапова. Сам он заявил, что ночью заметил неизвестного, который «копошился» у его автомобиля. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.