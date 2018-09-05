В Днепре активиста избили за хорошее настроение (фото)

Пострадавшему сломали руку, он также получил ссадины и несколько гематом.

В Днепре неизвестные избили активиста и волонтера Олега Чистопольцева. По его словам, причиной конфликта стала его улыбка и хорошее настроение.

Как рассказал сам Чистопольцев в Facebook, инцидент произошел вчера вечером на улице Антоновича,70.

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«Вообщем дело было так - переходил я дорогу напротив здания по этому адресу и из стоявшей в потоке авто услышал от молодого дерзкого спортика вопрос - Ты чё улыбаешься? (!!!) На который я опять же из-за того, что находился в прекрасном настроении спокойно на ходу ответил - езжай себе спокойно, ты тут не при делах. Спортику видать показалось этого мало и он сказал, что сейчас припаркуется и что-то там... На что я ещё раз ему нормально повторил то, что сказал ранее. Сказав это я пошел и сел в свое припаркованное неподалеку авто. Примерно минут через 5 двери авто резко открыл спортик и сразу начал наносить удары руками ногами», - рассказал пострадавший.

По его словам, с нападавшим был еще один мужчина. Когда Чистопольцев, пытавшийся защититься, вышел из своего автомобиля, неизвестные начали избивать его уже вдвоем.

«Я естественно сложа руки не стоял защищаться. Но из-за численного физического перевеса им пару раз удалось сбить меня с ног и нанести несколько акцентированных ударов ногами. По всей видимости одним из которых, как оказалось позже они сломали мне руку. Это самая серьезная и очень несвоевременная травма. Все остальное мелочи - ссадины и несколько небольших гематом», - отметил активист.

Чистопольцев вызвал полицию, которая ехала на вызов 20-25 минут. Дождавшись правоохранителей, он проехал с ними в райотдел и написал заявление.

«Для чего я написал этот пост? Для того, чтобы предупредить вас о том, что к сожалению и такое возможно - кому-то может не понравиться что вы улыбаетесь и вас могут попытаться избить даже по средь бела посреди улицы при массе свидетелей. Просто будьте готовы к подобному», - заключил пострадавший.

Свою публикацию Чистопольцев сопроводил фотографиями, на одной из которых запечатлен и нападавший.

Напомним, 3 сентября группа подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области.