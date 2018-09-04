На Днепропетровщине группа подростков жестоко избила парня (фото)

Подростки наносили удары ногами в живот и кулаками в лицо.

3 сентября группа подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области.

Об этом написала в Facebook мать пострадавшего Мария Ветрова. "Вчера по наводке двух девочек, которые в прошлом "встречались" с Артемом, и одного мальчика, якобы "сына помощника депутата" и "друга" Артема, банде подростков был сдан мой сын. По его словам, за ним охотились, несколько раз уже не получилось его побить, но вчера таки удалось", - написала она.

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По ее словам, парня избивали двое лиц, в то время, как вокруг стояли около 20 друзей и знакомых.

"Артем умолял меня не звонить в полицию, потому что они не дадут ему жить, и вообще это страшные люди, они могут и убить по дороге в училище, что это такой город и здесь есть какие-то "смотрящие", которые присутствуют при всех драках и одобряют или не одобряют самосуд, определяют, кого бить, и что некоторые из них пошли в полицию работать", — рассказала женщина.

В отделе коммуникации полиции Каменского ТСН.uа сообщили, что зарегистрировали соответствующее обращение.

"Заявительница просит установить личности подростков, которые избили ее сына. Материал зарегистрирован, в настоящее время полиция проводит проверку. По этому материалу работают инспекторы ювенальной превенции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — проинформировали в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в районе жилмассива Черемушки возле заброшенного детсада и школы №69 группа подростков жестоко избила сверстницу.