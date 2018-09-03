В Одессе задержали угрожавшего подорвать поезд иностранца
На железнодорожном вокзале в Одессе вчера задержали иностранца, угрожавшего подорвать поезд.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, гражданин разыскивался Киевским отделом полиции Одессы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
«Мужчина заявил, что взорвет поезд. Поезд, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в главке.
Злоумышленника доставили в отделение полиции. Проводятся соответствующие неотложные меры.
Сейчас правоохранители продолжают патрулирование города в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль патрульной полиции смертельно травмировал пешехода.