В Одессе задержали угрожавшего подорвать поезд иностранца

Поезд, железнодорожный вокзал и прилегающую к нему территорию обследовали специалисты взрывотехнического управления.

На железнодорожном вокзале в Одессе вчера задержали иностранца, угрожавшего подорвать поезд. Читайте такжеВ Одессе неизвестные массово распространили фейк о тройном хлорировании воды Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, гражданин разыскивался Киевским отделом полиции Одессы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. «Мужчина заявил, что взорвет поезд. Поезд, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в главке. Злоумышленника доставили в отделение полиции. Проводятся соответствующие неотложные меры. Сейчас правоохранители продолжают патрулирование города в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль патрульной полиции смертельно травмировал пешехода.

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