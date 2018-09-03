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В Одессе задержали угрожавшего подорвать поезд иностранца

11:19, 03 сентября 2018
Происшествия
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В Одессе мужчина угрожал подорвать поезд на вокзале / Фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, гражданин разыскивался Киевским отделом полиции Одессы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

«Мужчина заявил, что взорвет поезд. Поезд, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в главке.

Злоумышленника доставили в отделение полиции. Проводятся соответствующие неотложные меры.

Сейчас правоохранители продолжают патрулирование города в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль патрульной полиции смертельно травмировал пешехода.

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Теги: #поезд#Одесса#полиция