В Одессе автомобиль патрульных насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

В Одессе автомобиль патрульной полиции смертельно травмировал пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, ДТП с участием патрульного автомобиля произошло ночью 19 августа на автодороге М-05 «Киев-Одесса».

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По предварительным данным, водитель служебного автомобиля Mitsubishi во время движения совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть. В частности, неожиданно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб.

Материалы ДТП оформлены следователем.

«Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия», - отметили в пресс-службе.

По данным известного в Одессе активиста Юрия Головчука, ДТП произошло в районе Клеверного моста приблизительно в 2.00. Активист отмечает, что автомобиль полиции передвигался на большой скорости, и от удара тело отбросило на большое расстояние.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа в Сумах произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius и автомобиля Audi.

По информации начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, по предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал по ул. Петропавловская по вызову с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в то же время по ул. Перекопская ехала Audi. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейский автомобиль в бок, в результате чего он вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов.

В результате ДТП пострадали семь человек. Бригадами «скорой помощи» в Сумскую областную больницу было доставлено пять пострадавших, еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно.