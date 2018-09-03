В Запорожье нацгвардеец спас от самоубийства девушку, игравшую с «Синим китом» (фото)

Последним заданием молодой девушки в суицидальной "игре" был прыжок с плотины ДнепроГЭС.

В Запорожье военнослужащий 9-го полка оперативного назначения НГУ Леонид Стукало спас девушку, которая собиралась прыгнуть с плотины Днепровской ГЭС. Девушка выполняла задания игры «Синий кит» и не могла объяснить своих действий.

Как сообщается в Facebook воинской части 3029 НГУ, инцидент произошел 31 августа. Проезжая на своем авто Леонид заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах плотины.

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«Военнослужащий немедленно среагировал и остановил автомобиль за 100 метров от девушки, чтобы не напугать ее, осторожно подойдя к ней, Леонид убедил девушку не лишать себя жизни и помог ей перелезть через перила на проезжую часть. Девушка плакала и не могла объяснить свой поступок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий отвез ее в Днепровский отдел полиции. Правоохранители выяснили, что девушка исчезла из дома 2 дня назад и выполняла задания из игры “Синий кит”. Ее последним заданием был прыжок с плотины.

Как сообщал УНИАН, недавно в Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София. Среди контактов в ее мобильном телефоне нашли ссылки на суицидальную игру "Момо". Друзья девочки утверждают, что Соня была подписана также на суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова", однако поступок своей подружки подростки больше связывают именно с "Момо".