Злоумышленник сообщил о якобы заложенной взрывчатке на железнодорожных станциях в Харькове и Изюме.

В Харьковской области из-за ложного сообщения о заминировании двух железнодорожных вокзалов эвакуировали 550 граждан.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о якобы заложенной взрывчатке в помещениях железнодорожной станции "Левада" на проспекте Гагарина в Харькове и вокзала в городе Изюм поступила в полицию сегодня, 1 сентября, около 11.30.

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По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы полиции и эксперты взрывотехнического управления. Эксперты осмотрели 2,3 тыс. кв. метров помещений, 3,5 тыс. кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложные сообщения о заминировании.