В Киеве в результате столкновения маршрутки и троллейбуса госпитализировали четырех человек (видео)

Из-за ДТП в сторону станции метро "Почайная" образовалась пробка.

В Киеве на улице О.Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись маршрутка и троллейбус.

В результате аварии были госпитализированы четыре человека, сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"По информации от водителя маршрутного автобуса №421, он не придерживался безопасной дистанции, потому и произошла авария с 27-м троллейбусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сторону станции метро "Почайная" образовалась пробка.

Как сообщал УНИАН, 20 августа под Днепром грузовик влетел в автобус, пострадали 16 человек.