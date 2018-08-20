Под Днепром грузовик влетел в автобус, пострадали 16 человек (фото, видео)

В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся.

Около Днепра сегодня утром в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом госпитализированы 16 человек.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, авария произошла в 7.10 на трассе Днепр-Полтава возле села Обуховка Днепровского района.

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Согласно информации ведомства, грузовой автомобиль МАН столкнулся с пассажирским автобусом «Эталон», который следовал по маршруту Днепр-Заря.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в заднюю часть автобуса. В результате столкновения автобус перевернулся.

«В результате ДТП травмы получили 16 пассажиров автобуса, среди которых один ребенок. Он был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. 13 пассажиров доставлены в Днепровскую городскую больницу №6, еще двое - в больницу №16», - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.