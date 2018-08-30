Во Львове суд арестовал полицейского, который пьяным сбил насмерть двух юношей на скутере

Полицейского взяли под стражу на 60 суток.

Галицкий районный суд Львова на заседании сегодня, 30 августа, принял решение о взятии под стражу без альтернативы внесения залога для работника полиции, который 28 августа, находясь за рулем авто, смертельно травмировал двух юношей, которые ехали на скутере.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

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«Полицейскому, который 28 августа в селе Жарков на Львовщине совершил смертельную ДТП, Галицкий районный суд Львова сегодня избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога», - сообщила представитель областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в селе Жарков Бродовского района Львовской области. На проселочной дороге произошло столкновение автомобиля Renault Trafic под управлением 25-летнего жителя Бродовского района и скутера, на котором ехали жители одного из сел этого же района. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.

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За рулем автофургона, вне службы, находился работник Каменка-Бугского отдела полиции Львовщины.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц), что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.