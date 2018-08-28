Жестоко избитой в Чернигове школьнице снова угрожают расправой (фото)

Угрозы, по словам мамы девочки, поступают с фейковых страниц.

Полине Малоштан, черниговской школьнице, которую более года назад жестоко избили девочки-подростки, вновь начали поступать угрозы.

Об этом сообщила мама девочки. "Полина все лето просидела дома. А следующее заседание суда только 24 октября", - отметила "Обозревателю" Валентина Малоштан.

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И вот спустя год Полина начала снова получать угрозы. Мама девочки показала их журналистам.

"Полина на YouTube ведет свой блог. Рассказывает о том, как она живет, чем занимается. В общем, учится. И одно из видео прокомментировала ее старшая сестра Юля. И тут же появились вот эти сообщения. Кто их писал, мы не знаем, они посланы с фейковых страниц. Но конечно, мы опасаемся за Полину. Когда она идет из школы, включает телефон и мы разговариваем всю дорогу, чтобы знать, где она и что с ней. На тренировку ее провожаю я, назад - тренер. В школе тоже учителя следят. Вот так теперь и живем. Зато ее обидчицы отдыхают на море. Но никуда уезжать мы не собираемся, мы тут жили и будем жить", - говорит Валентина Малоштан.

В апреле прошлого года в сети появилось видео, где трое девочек (Маша, Настя - несовершеннолетние, Евгения Тимченко - первокурсница пединститута, которую после инцидента отчислили) избивают Полину Малоштан. Таскают за волосы, бьют руками, ногами, а когда Полина оказывается на земле, пинают ногами в спину и даже в голову. Вокруг стоит толпа подростков и подначивает драчуний. Все это снимают на видео.