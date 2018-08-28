Появились подробности зверского убийства украинки в Мексике

Следствие установило, что украинка была дома со своим другом, потом под утро вышла в магазин. И не вернулась.

В Мексике 11 августа жестоко убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину - части ее тела обнаружили в поле неподалеку от города Сан-Педро-Чолуле.

Как рассказала знакомая Ярославы, Ольга, в убийстве подозревают 33-летнего мексиканца по имени Альфонсо. Правда, по слухам, Альфонсо может быть связан с политикой и его могут даже выпустить, передает "Обозреватель".

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Убийство произошло с 10 на 11 августа, в ночь с пятницы на субботу. "Вроде бы они со своим парнем поругались. И она вышла на улицу, пошла в соседний круглосуточный магазин, может, за сигаретами или водой. Потом по камерам видеонаблюдения видно, что она садится в такси и уезжает. Как она оказалась с этим убийцей - никто не знает, и что там произошло - тоже, пока идет следствие. Может быть, он хотел ее изнасиловать, а она сопротивлялась. Ее разорванные части тела нашли на поле, опознали по татуировке, ее телефону, ключам", - говорит знакомая девушки.

Следствие также установило, что Ярослава была дома со своим другом, потом под утро вышла в магазин. И не вернулась. Обеспокоенный друг звонил ей, она сообщила, что находится дома у некоего Альфонсо в муниципалитете Хуэхотцинго. Больше известий от нее не было, друг обратился в прокуратуру. Там установили, что Ярослава была в доме Альфонсо в районе Ла-Джой. У него провели обыск, нашли какие-то вещественные доказательства, и его арестовали.

Следствие затягивается, пока еще идут экспертизы, делают ДНК- анализы. "Подозреваемый под следствием. Но по слухам, он связан с политикой и, возможно, его могут выпустить. Это пока слухи, но мама Ярославы, Анжелика, собирает деньги на адвоката. У них самих денег нет, все, что было, они заплатили за переезд", - говорит знакомая.

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