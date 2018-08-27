В Польше погиб украинец-гастарбайтер - СМИ

Известно, что погибший украинец работал на строительстве в Польше.

30-летний житель села Берестя Дубровицкого района Ривненской области погиб на заработках в Польше.

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Сейчас обстоятельства его смерти неизвестны. Об этом сообщает портал polissya.org. Известно, что у погибшего мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в западной Польше в городе Шамотулы упал с крыши и погиб украинский строитель.