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В Польше погиб украинец-гастарбайтер - СМИ

14:14, 27 августа 2018
Происшествия
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Детали инцидента с украинцем в Польше на данный момент неизвестны / фото Zaxid.net

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Сейчас обстоятельства его смерти неизвестны. Об этом сообщает портал polissya.org. Известно, что у погибшего мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в западной Польше в городе Шамотулы упал с крыши и погиб украинский строитель.

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Теги: #смерть#Польша#украинец