В Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника

Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

В Николаеве обнаружили тело военнослужащего-контрактника.

Об этом говорится в сообщении 79-й десантно-штурмовой бригады (Николаев) в Facebook.

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"27 августа в одном из домовладений Центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия. Командование бригады выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сумах похоронили бойца, который погиб на Донбассе почти четыре года назад от обстрела из "Смерча" и считался пропавшим без вести.