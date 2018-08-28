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В Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника

11:51, 28 августа 2018
Происшествия
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По данному факту продолжаются следственные действия / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении 79-й десантно-штурмовой бригады (Николаев) в Facebook.

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"27 августа в одном из домовладений Центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия. Командование бригады выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сумах похоронили бойца, который погиб на Донбассе почти четыре года назад от обстрела из "Смерча" и считался пропавшим без вести.

  

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Теги: #Николаев#смерть военного