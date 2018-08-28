В Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника
11:51, 28 августа 2018Происшествия
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Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.
По данному факту продолжаются следственные действия / фото УНИАН
В Николаеве обнаружили тело военнослужащего-контрактника.
Об этом говорится в сообщении 79-й десантно-штурмовой бригады (Николаев) в Facebook.
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"27 августа в одном из домовладений Центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия. Командование бригады выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Сумах похоронили бойца, который погиб на Донбассе почти четыре года назад от обстрела из "Смерча" и считался пропавшим без вести.
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