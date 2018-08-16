В Сумах похоронили бойца, который погиб на Донбассе почти четыре года назад от обстрела из "Смерча" и считался пропавшим без вести (видео)

В тот день от артиллерийских ударов реактивных систем залпового огня «Смерч» погибли 17 военнослужащих 27-й артбригады.

В Сумах сегодня, 16 августа, похоронили бойца 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады (воинская часть А-1476) старшего сержанта Александра Буйвало, который погиб 3 сентября 2014 года на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, в тот день от артиллерийских ударов реактивных систем залпового огня «Смерч» погибли 17 военнослужащих этого боевого подразделения, однако похоронили только 16 из них, а один считался пропавшим без вести.

«В результате долгих поисков были найдены фрагменты тела еще одного бойца, а уже во время ДНК-экспертиз выяснилось, что они принадлежали именно Александру Буйвало», – отмечается в сообщении.

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Отдать последнюю дань уважения земляку на плац 27-й Сумской реактивной артбригады, по улице Герасима Кондратьева, прибыли около полутысячи человек, в том числе его родные и близкие, военные собратья, представители областной и городской власти, местные жители.

Оттуда процессия двинулась до Центрального кладбища Сум, где Буйвало похоронили со всеми воинскими почестями на Аллее Славы.

Как сообщал УНИАН, в этот же день в Кропивницком попрощались с контрактником, который погиб в первый месяц службы в зоне ООС.