В Киеве иностранец подбросил боевую гранату под дверь квартиры бывшей сожительницы

Мужчина вымогал деньги у бывшей сожительницы и таким образом пытался запугать ее семью.

В Киеве арестованы без права на залог иностранного гражданина, который подбросил под дверь квартиры бывшей сожительницы боевую гранату.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в дежурную часть полиции Голосеевского района поступило сообщение о том, что возле входной двери квартиры одного из домов на улице Академика Заболотного лежит предмет, похожий на гранату.

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Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, обнаружили гранату Ф-1, которая была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия дверей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 44-летнего иностранца.

В полиции выяснили, что мужчина вымогал денежные средства у бывшей сожительницы и таким образом пытался запугать ее семью.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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