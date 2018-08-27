В ДТП на Львовщине пострадали 8 человек, среди них - трое детей (фото, видео)

В результате ДТП в районную больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и семеро его пассажиров.

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в городе Бибрка во Львовской области.

Об этом сообщает Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Читайте такжеНа Крещатике авто на огромной скорости сбило женщину и уехало с места ДТП (видео)

"26 августа в 19:18 ч., в г. Бибрка, Перемышлянского района, на автодороге "Львов-Рогатин-Ивано-Франковск" водитель автомобиля "Honda Accord", житель г. Ходоров, Жидачевского района 1986 года рождения, не справился с управлением и въехал в электрическую опору, после чего повредил ограждение близлежащих домов", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в районную больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и семеро его пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева из-за аварии перевернулся инкассаторский автомобиль, есть пострадавшие.