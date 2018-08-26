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В центре Киева из-за аварии перевернулся инкассаторский автомобиль, есть пострадавшие (видео)

15:31, 26 августа 2018
Происшествия
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В центре Киева перевернулся инкассаторский автобус / cкриншот - Youtube - dtp.kiev.ua

Сегодня, 26 августа, в центре Киева на перекрестке улиц Федорова и Антоновича произошло ДТП, в результате которого перевернулся инкассаторский микроавтобус.

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Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, в инциденте столкнулись три автомобиля, пострадали два человека. 

На месте работают патрульная полиция и две кареты скорой помощи. Дорожное движение затруднено.

Ранее сообщалось, что на Крещатике авто на огромной скорости сбило женщину и уехало с места ДТП

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Теги: #Киев#ДТП