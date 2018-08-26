В центре Киева из-за аварии перевернулся инкассаторский автомобиль, есть пострадавшие (видео)
15:31, 26 августа 2018Происшествия
237 0
В инциденте столкнулись три автомобиля, на месте работают патрульная полиция и две кареты скорой помощи.
В центре Киева перевернулся инкассаторский автобус / cкриншот - Youtube - dtp.kiev.ua
Сегодня, 26 августа, в центре Киева на перекрестке улиц Федорова и Антоновича произошло ДТП, в результате которого перевернулся инкассаторский микроавтобус.
Читайте такжеНа Сумщине пьяный 19-летний мотоциклист наехал на пешеходов: один человек погиб, двое пострадали
Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, в инциденте столкнулись три автомобиля, пострадали два человека.
На месте работают патрульная полиция и две кареты скорой помощи. Дорожное движение затруднено.
Ранее сообщалось, что на Крещатике авто на огромной скорости сбило женщину и уехало с места ДТП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter