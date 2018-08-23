"Оружейного барона", который продавал в Украине европейские пистолеты и пулеметы, взяли под стражу

У злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов «Glock», два пистолета «Walther», один пистолет «Heckler & Koch» и деньги. Задокументированы факты продажи им оружия и попытка его нелегального ввоза из ЕС в Украину.

Суд взял под стражу уроженца Николаева, который незаконно ввозил из Польши в Украину огнестрельное оружие из стран Европейского Союза.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, СБУ совместно с польскими коллегами блокировала контрабанду оружия в Украину.

"Правоохранители установили, что уроженец Николаева, который длительное время проживает в Польше, наладил канал незаконного ввоза средств поражения в Украину", - говорится в сообщении.

"Приобретенное на территории Европейского Союза огнестрельное оружие мужчина ввозил в нашу страну в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне собственного автомобиля. Реализовывал средства поражения делец через интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем 1,5 тыс. долларов", - подчеркнули в СБУ.

В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов «Glock-17» 4-й модификации, «СZ 75 TS» и пулемета «CZUKvz.59».

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Информацию о противоправной деятельности украинца Служба безопасности передала своим польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов «Glock», два пистолета «Walther», один пистолет «Heckler&Koch», а также средства в размере 6,4 тыс. долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, ранее в гараже жителя Днепра обнаружили склад оружия и боеприпасов.