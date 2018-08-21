В гараже жителя Днепра обнаружили склад оружия и боеприпасов (фото)

В ходе обыска у мужчины нашли 65 гранат с запалами, более 1 тысячи патронов, пистолеты, автоматы, гранатометы.

В Днепре в гараже 40-летнего местного жителя полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, обыск был проведен 20 августа.

«В ходе обыска полицейские обнаружили 65 гранат с запалами, более 1 тысячи патронов различного калибра, 2 пистолета, 2 автомата, подствольну часть АКСУ, 2 ручных противотанковых гранатомета, сигнальную ракету и взрывчатку», - говорится в сообщении.

Владелец оружия и боеприпасов задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственным отделением Днепровского отдела полиции решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения на время досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 14 августа оперативники военной прокуратуры выявили у бывшего военного батальона "Киев-2" арсенал оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, которые он хранил в гараже.

Так, правоохранители обнаружили, в частности, 4 ручных противотанковых гранатомета, 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 гр каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, одну тротиловую шашку, 12 электродетонаторов и одну зажигательную трубку, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4 тысяч штук.