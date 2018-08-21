"Решил заменить голову": в Лукьяновском СИЗО мужчина убил своего сокамерника – источник

Инцидент произошел в палате санчасти учреждения, в котором содержат людей с признаками психических расстройств.

В Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе мужчина убил своего сокамерника, объяснив свой поступок тем, что хотел заменить ему голову.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил источник в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

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«Инцидент произошел в палате (санчасти), где содержатся люди с признаками психических расстройств. Один человек нанес удар другому элементом оконной рамы по голове», - сказал собеседник агентства.

По его словам, позднее мужчина объяснил свои действия тем, что увидел на голове своего соседа кровь и «решил заменить ему голову».

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований, продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Лукьяновском СИЗО группа заключенных, экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в камере. Заключенные имели при себе холодное оружие, угрожали правоохранителям физической расправой и убийством, бросали самодельные взрывные устройства. В результате старший лейтенант внутренней службы получил травмы.