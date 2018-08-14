"Вам еще раз предлагают выйти из камеры и сдаться": журналисты показали видео бунта "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО

20:52, 14 августа 2018
Происшествия
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Прокуратура открыла дело из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН. На кадрах видно, как осужденные за грабежи, разбои и изнасилования проявляли злостное неповиновение правоохранителям. Они даже подожгли зажигательную смесь из-за чего пострадал один из правоохранителей.

В камере экс-командира "Торнадо" Руслана Онищенко нашли флаг с нацистской символикой. 

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Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте заявили, что для стабилизации ситуации «трех человек вывезли из СИЗО, других лиц, которые остались, поместили в карцер»

По данным полиции, сегодня около 30-40 человек перекрывали въезд-выезд из Лукьяновского СИЗО, выступая против вывоза из следственного изолятора экс-бойцов «Торнадо». 

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Теги: #бунт#торнадо#Лукьяновское СИЗО