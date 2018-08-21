Жена стрелка из Харьковской мэрии найдена мертвой, на ее теле множество огнестрельных ранений - источник

Следствие подозревает в убийстве мужа погибшей, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания горсовета.

В Харькове нашли тело жены мужчины, который возле мэрии из огнестрельного оружия ранил охранника и убил полицейского.

Как сообщил корреспонденту источник в правоохранительных органах Харьковской области, тело женщины правоохранители нашли в частном доме в районе Холодной Горы, где жила супружеская пара.

Читайте такжеСтрельба в Харькове: полиция установила личность нападавшего и обнаружила в его крови алкоголь

По словам собеседника агентства, женщина погибла ориентировочно 19 августа около 22.00.

Причина смерти - множественные огнестрельные ранения в руки, шею и лицо.

В доме правоохранители также обнаружили предметы, похожие на пистолет и винтовку. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следствие обоснованно подозревает в убийстве мужа погибшей, 1971 года рождения, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания мэрии.

В настоящее время подробная информация о личности напавшего на здание мэрии не разглашается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

Читайте такжеОпубликовано видео нападения на горсовет Харькова (видео)

Сообщалось, что по факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Правоохранители изучают несколько версий причин нападения. Одна из них - нападение спровоцировано действиями городских властей в отношении застреленного нападавшего или членов его семьи. Вторая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Третья версия - хулиганство.

В полиции сообщили, что экспертиза установила, что нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.