Хотел расправиться со свидетелями: в полиции рассказали о нападении стрелка возле Харьковского горсовета

Правоохранители рассказали, как развивались события во время нападения неизвестного на Харьковский городской совет, в результате чего погиб полицейский и тяжело ранено охранника админздания.

О ходе событий на брифинге рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, передает ТСН.

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"События развивались следующим образом: неустановленный до сих пор нами мужчина в возрасте примерно 50 лет по неизвестным причинам начал стрелять по входной двери Харьковского горсовета. Случайными свидетелями стрельбы стали люди, которые на автомобиле "Шкода" проезжали мимо горсовета и остановились на перекрестке на красный свет светофора. Злоумышленник выстрелил в сторону машины и попал в правое переднее колесо. На звуки выстрелов вышел охранник учреждения и сразу получил от злоумышленника пулевое ранение", - рассказал он.

На момент нападения в здании находилось еще двое охранников. Когда они увидели мужчину с оружием, то забежали обратно в него, нападавший последовал за ними.

"За 5 минут он обошел два этажа здания, очевидно, намереваясь расправиться со свидетелями. Однако, их не нашел и спустился к входу, где там его уже ждали патрульные", - заявил Бех.

После того, как злоумышленник вышел из Харьковского горсовета, полицейский Дмитрий Кириенко приказал мужчине бросить оружие, однако тот несколько раз выстрелил в правоохранителя.

"Также с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы с огнестрельным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован 48-летний работник охранной фирмы. Его прооперировали, сейчас мужчина находится под наблюдением врачей", - подчеркнул начальник харьковской полиции.

Напомним, стрельба возле Харьковского горсовета прозвучала в полпервого ночи 20 августа. Вооруженный мужчина пытался прорваться в городской совет, на входе открыл огонь, произвел больше десяти выстрелов. Нападавший дважды попал в полицейского - медики пытались спасти жизнь правоохранителя, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб. Личность стрелка полиции не удалось установить до сих пор - никаких документов при нем не было. Также неизвестны и мотивы преступления.