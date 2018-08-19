На Харьковщине в результате ДТП с участием скандального экс-чиновника погибли три человека (фото)

В результате аварии два человека погибли на месте, еще один скончался в машине «скорой помощи».

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экс-чиновника Харьковского горсовета погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня, 19 августа, вблизи села Песчаное Волчанского района.

По предварительным данным, на автодороге Харьков - Волчанск произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине «скорой помощи».

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Водитель Lexus, 1953 года, получил ушиб грудной клетки. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции.

По информации источника УНИАН, управлял автомобилем Lexus бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

Корреспондент УНИАН позвонил Чечельницкому. «Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста», - сказал экс-чиновник, после чего положил трубку.

Как сообщал УНИАН, в Сумах полицейский автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали пять человек.