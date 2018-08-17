Завез на тот свет: в Киеве таксист "под кайфом" влетел в бетонный блок - пассажирка погибла (видео)
20:40, 17 августа 2018Происшествия
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У водителя такси - легкие ушибы, а его пассажирка погибла.
Таксист под наркотиками влетел в бетонный блок: пассажирка погибла
В столице водитель такси, который вез пассажирку, врезался в бетонное ограждение. Женщина скончалась на месте.
А водитель остался живым и невредимым, но касательно адекватности его состояния у свидетелей трагедии и копов есть большие сомнения, говорится в сюжете.
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Очевидцы говорят, что перед ДТП он устроил гонки с другим автомобилем.
"Разбив свой Opel о бетонный забор, мужчина отделался легким ушибом. Пассажирка, которая вскоре должна была отпраздновать 45-летие, скончалась до приезда врачей", - рассказали журналисты.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в результате ДТП по дороге на свадьбу погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72-й отдельной механизированной бригады Александр Лищук.
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