Завез на тот свет: в Киеве таксист "под кайфом" влетел в бетонный блок - пассажирка погибла (видео)

У водителя такси - легкие ушибы, а его пассажирка погибла.

В столице водитель такси, который вез пассажирку, врезался в бетонное ограждение. Женщина скончалась на месте.

А водитель остался живым и невредимым, но касательно адекватности его состояния у свидетелей трагедии и копов есть большие сомнения, говорится в сюжете.

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Очевидцы говорят, что перед ДТП он устроил гонки с другим автомобилем.

"Разбив свой Opel о бетонный забор, мужчина отделался легким ушибом. Пассажирка, которая вскоре должна была отпраздновать 45-летие, скончалась до приезда врачей", - рассказали журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в результате ДТП по дороге на свадьбу погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72-й отдельной механизированной бригады Александр Лищук.