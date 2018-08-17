Завез на тот свет: в Киеве таксист "под кайфом" влетел в бетонный блок - пассажирка погибла (видео)

20:40, 17 августа 2018
Происшествия
294 0

А водитель остался живым и невредимым, но касательно адекватности его состояния у свидетелей трагедии и копов есть большие сомнения, говорится в сюжете.

Читайте такжеДепутат-"свободовец" попал в ДТП в Киеве

Очевидцы говорят, что перед ДТП он устроил гонки с другим автомобилем.

"Разбив свой Opel о бетонный забор, мужчина отделался легким ушибом. Пассажирка, которая вскоре должна была отпраздновать 45-летие, скончалась до приезда врачей", - рассказали журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в результате ДТП по дороге на свадьбу погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72-й отдельной механизированной бригады Александр Лищук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#смерть#наркотики#такси#водитель