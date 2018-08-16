На Житомирщине в ДТП погиб участник АТО, который ехал на собственную свадьбу

Александр Лищук был на службе в Вооруженных Силах с 2005 года, на фронте - с 2014. У военного осталась беременная невеста.

В Житомирской области в результате ДТП по дороге на собственную свадьбу погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72-й отдельной механизированной бригады Александр Лищук.

Как сообщается на странице оперативного командования "Север" в Facebook, авария произошла на трассе Житомир-Бердичев 15 августа в 16:30.

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"Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться завтра, в четверг, 16 августа. Но в результате ужасного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года", - говорится в сообщении.

Военный был на службе в Вооруженных Силах с 2005 года, на фронте - с 2014. Вместе со своим 2 батальоном защищал Гранитное Донецкой области, потом был на терриконах круг оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году - в Верхнеторецком.

"Главный сержант батальона, очень добросовестный, сейчас тоже находился в зоне выполнения боевой задачи на Луганщине", - говорится в сообщении.

У военного осталась беременная невеста.

Ранее УНИАН сообщал, что в Житомирской области правоохранители разыскивают иностранца, который, находясь за рулем грузовика, спровоцировал ДТП с двумя погибшими и скрылся с места происшествия.