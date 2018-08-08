На Закарпатье контрабандисты избили и подстрелили пограничника

Пограничники зафиксировали вблизи населенного пункта Великий Бычков попытку контрабанды с помощью квадрокоптера.

В Закарпатской области контрабандисты совершили нападение на пограничника. Преступники побили офицера и выстрелили ему в спину из травматического пистолета.

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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, правоохранители зафиксировали вблизи населенного пункта Великий Бычков попытку нелегального перемещения товаров при помощи летательных аппаратов.

«Во время несения службы наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Чтобы выявить места возможного взлета и посадки беспилотника пограничники отслеживали его перемещения. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из домовладений», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в это время к офицеру ГПСУ подбежали трое мужчин и стали наносить ему удары. Один из нападавших выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия.

На место вызвали полицию. Двое нападавших задержаны, личность третьего сейчас устанавливается. Также изъято травматическое оружие, из которого, предположительно, стреляли в офицера.

Информацию о совершении преступления внесли в ЕРДР.

Ранее сообщалось, что пограничники усиливают охрану границы на Закарпатье.