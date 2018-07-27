Пограничники усиливают охрану границы на Закарпатье

Группа офицеров Администрации ГПСУ заступит на места несения службы в составе пограничных нарядов в 9 подразделениях на наиболее опасных направлениях.

В Закарпатской области офицеры Администрации Государственной пограничной службы усилят охрану государственной границы.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, решение о продлении усиления этого направления приняло руководство пограничного ведомства, поскольку активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе, с использованием тайников, малой авиации, не уменьшается.

Сегодня утром группа офицеров Администрации ГПСУ отправилась в Закарпатье. «Это не первый выезд офицеров Администрации Госпогранслужбы на усиление государственной границы со странами ЕС. Как показали результаты усилений, количество правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе во время уплотнения государственных рубежей, значительно уменьшается», - отметил директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько.

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Планируется, что сотрудники Администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в 9 подразделениях на наиболее опасных направлениях и будут выполнять задачи по охране госграницы, предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на государственной границе.

В ГПСУ отметили, что в конце прошлого года во время подобного усиления офицеры приняли непосредственное участие в несении службы почти 600 пограничных нарядов. При их участии проверено более 400 км границы, задержаны за незаконное пересечение государственной границы 23 человека, из которых 17 незаконных мигрантов. Кроме того, задержано почти 20 тысяч пачек сигарет и товаров на сумму 365 тысяч гривень, а в 5 случаях выявлены признаки подготовки к совершению противоправной деятельности.