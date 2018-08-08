В Одесской области полиция уничтожила огромное поле конопли (фото, видео)
В Измаильском районе Одесской области возле села Кислицы правоохранители выявили плантацию с 20 тыс. кустами конопли на земельном участке, принадлежащем аграрному рыбохозяйственному кооперативу.
Как сегодня сообщила пресс-служба областной полиции, плантацию выявили 6 августа, ее тщательно скрывали на огражденной территории среди тростника.
Стоимость растений по ценам черного рынка составляет более 20 млн гривен.
Во время обыска на указанной территории находился охранник и тракторист с техникой, часть насаждений была скошена, а поле выжжено.
Сейчас правоохранители проводят изъятие остальных растений. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к посеву и выращиванию.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Как уточнили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, информацию о противоправной деятельности в Одесской области получили военнослужащие оперативных подразделений пограничного ведомства.
«Между населенными пунктами Кислица и Богатое межведомственная группа обнаружила плантацию конопли с признаками культивации. Общая площадь насаждений составляла около 20 тыс. кв. метров», - рассказали в управлении.