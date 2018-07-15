Под Николаевом нашли пасеку с коноплей (фото)

Со слов хозяина пасеки, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления.

В городе Вознесенск (Николаевская область), правоохранители нашли у местного жителя 30 кустов конопли, которые росли прямо среди ульев, а также 0,5 кг каннабиса.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, в вознесенское отделение полиции поступила информация, что местный житель выращивает наркотические средства по месту жительства. Получив разрешение суда, полицейские провели обыск в домовладении злоумышленника и изъяли наркотические растения.

Отмечается, что со слов хозяина пасеки, 49-летнего мужчину, опасные вещества он выращивал исключительно для собственного употребления.

Изъятые наркотики направлены на экспертное исследование. Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее в Запорожской области сотрудники полиции совместно с СБУ изъяли у местного жителя партию опийного мака на сумму 2 млн грн по ценам «черного рынка».