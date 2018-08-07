В Харькове за неделю от бешеных животных пострадали три человека

С начала года в регионе зафиксировали 66 случаев заражения, более половины из которых - у кошачьих.

С начала августа в Киевском районе Харькова эксперты выявили два случая бешенства у животных, в результате которых пострадали три человека.

Об этом информирует областной лабораторный центр, передает Newsroom. Оба инцидента произошли на улице Колосистой. Во время первого из них на территорию частного сектора забежала бродячая кошка и при попытке поймать ее пострадали двое жильцов. Животное поместили под ветеринарный надзор, но вскоре оно скончалось. Спустя несколько дней на той же улице кошка покусала собственную хозяйку.

Читайте такжеРычал и бросался на людей: бешеный енот парализовал движение на границе с Россией

Всего с начала 2018 года в регионе были зафиксированы 66 случаев заражения животных бешенством. В 34-х из них опасное заболевание обнаружили у котов, в 20 - у собак, в число "пострадавших" также вошли лисицы, куницы и коровы.

Ранее на Харьковщине лиса напала на мужчину на его же дворе.