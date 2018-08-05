В Черновицкой области столкнулись два авто: один человек погиб, еще семь госпитализированы

От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel. Среди пострадавших-6-летняя девочка.

В Черновицкой области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще семь человек госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в селе Недобоевцы Хотинского района.

По информации полиции, сегодня примерно в 16.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района.

"Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль «Opel» по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу. Затронув там микроавтобус «Ford Transit», автомобиль затем лоб в лоб столкнулся с минивэном «Volkswagen Caddy», - сообщает пресс-служба.

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Как сообщает полиция, на момент столкновении в автомобиле «Opel» находилось пять человек, а в «Volkswagen Caddy» - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля «Opel».

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким грузовик слетел с моста, есть пострадавшие.