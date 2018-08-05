Под Хмельницким грузовик слетел с моста, есть пострадавшие (фото)

По словам свидетелей инцидента, двое пострадавших в инциденте живы, их госпитализировали.

Возле моста на Заслучье в Староконстантинове (Хмельницкая область) грузовик сорвалась с моста и упал в реку. Спасатели извлекли из кабины авто одного человека и начали вытаскивать водителя.

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О случившемся сообщил в Facebook-сообществе «Староконстантинов неравнодушный» Сергей Пикуля.

«Авария возле моста на Заслучье в Староконстантинове. По предварительной информации: у фуры выстрелило колесо. Одного человека извлекли, водителя достают», – отметил он.

По словам свидетелей инцидента, пострадавшие живы, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на проспекте Слободского в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.