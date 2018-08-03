В Киеве возле заправки вспыхнул автомобиль такси (фото)

Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.

В четверг, 2 августа, на улице Богатырской на ходу загорелось такси Skoda.

По словам инспектора патрульной полиции, водитель такси выехал на своем авто с заправки, сообщает Информатор.

Проехав около 600 метров, автомобиль моментально вспыхнул на ходу. Очаг возгорания находился под капотом. Известно, что в автомобиле было установлено газовое оборудование.

Проезжавшие мимо водители пытались потушить машину с огнетушителей, но безрезультатно. К счастью, в машине не было пассажиров. Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.

На место происшествия выезжала патрульная полиция, две единицы пожарной техники и карета скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Днепре на ходу загорелся автомобиль с детьми.