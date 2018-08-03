В Киеве возле заправки вспыхнул автомобиль такси (фото)
09:46, 03 августа 2018Происшествия
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Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.
На Оболони загорелся автомобиль такси / фото Роман Барабаш / Информатор
В четверг, 2 августа, на улице Богатырской на ходу загорелось такси Skoda.
По словам инспектора патрульной полиции, водитель такси выехал на своем авто с заправки, сообщает Информатор.
Проехав около 600 метров, автомобиль моментально вспыхнул на ходу. Очаг возгорания находился под капотом. Известно, что в автомобиле было установлено газовое оборудование.
Проезжавшие мимо водители пытались потушить машину с огнетушителей, но безрезультатно. К счастью, в машине не было пассажиров. Водитель успел вовремя покинуть авто и не пострадал.
На место происшествия выезжала патрульная полиция, две единицы пожарной техники и карета скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 1 августа в Днепре на ходу загорелся автомобиль с детьми.
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