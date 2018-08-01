"Дро*ил среди белого дня на детей": в Киеве извращенца отлупили прутом (видео)

Жалобы в полицию не помогли решить проблему. Поэтому люди решили действовать самостоятельно.

На Дорогожичах в Киеве словили онаниста, который последнюю неделю не давал покоя местным девушкам и детям.

Жалобы в полицию не помогли решить проблему. Поэтому жители решили действовать самостоятельно, пишут в соцсетях.

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"Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипи**ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи*оров, есть ещё и наши сознательные ребята", - написала на своей странице в Facebook Юля Киндеева.