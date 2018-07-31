В Киеве уже пятые сутки ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах инженера (видео)

Водитель привез мужчину домой, но затем тот исчез. Неизвестный снял его на видео и затем прислал коллегам.

В Киеве уже пятые сутки ищут 32-летнего Сергея Примака – главного инженера научно-исследовательского института. В прошлую пятницу он вместе с коллегами праздновал день рождения руководителя в ресторане, и домой не вернулся.

Как сообщает ТСН, последний раз связь с мужчиной был в пятницу, когда тот позвонил жене около 22:00 и сообщил, что через час будет отправляться домой. В заведении, где праздновали день рождения, уверяют, что все разъехались не очень поздно и каких-то инцидентов не случалось.

К дому на Троещину Сергея привез знакомый водитель, но дома его не дождались жена и трехмесячная дочь. "В 23:00 его видела соседка, он здесь лежал", - говорит жена.

На следующий день коллегам пропавшего неизвестный прислал видео длительностью всего семь секунд и без звука. На нем Сергей с жакетом в руках шатается, ничего не говорит. Где были сняты эти кадры - распознать сложно. Жакет мужчины потом нашли на автозаправочной станции в километре от дома, где он живет.

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Родные, коллеги и волонтеры повесили в нескольких районах Киева тысячи объявлений с фотографией пропавшего. "Есть свидетели, которые в том или ином месте видели его", - рассказали в полиции.

В одну из больниц Голосеевского района обращался мужчина, данные которого совпадают с данными пропавшего Сергея Примака, но пациент указал другой адрес проживания. Медики осмотрели его и отпустили, потому что запроса от полицейских на тот момент еще не было. Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, а также обратились к мобильному оператору, чтобы изучить звонки пропавшего.

Как сообщал УНИАН, ранее на Херсонщине нашли мертвым пропавшего несколько месяцев назад бывшего судью.