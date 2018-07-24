Тело закопали: на Херсонщине нашли мертвым пропавшего несколько месяцев назад бывшего судью (фото)

Злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения.

На Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года.

О его исчезновении в полицию сообщили его коллеги. Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели, передает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

Известно, что Годимов проживал один в собственной квартире. Полицейские заподозрили, что мужчина стал жертвой преступления. Позже его нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", - сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

Затем злоумышленник на автомобиле вывез тело убитого и закопал в одном из районов области. После этого уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», ч.1 ст.185 УК Украины «Кража», ч.1 ст.263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч.3 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

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